نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع إيطاليا وجذب استثمارات مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر مع أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا على هامش مشاركته في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي عكستها الزيارة الأخيرة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى مصر في مارس الماضي، والتي شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعبر الدكتور بدر عبد العاطي عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضية، وكذلك عن التطلع لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بإجمالي مليار يورو وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي 4 مليارات يورو.

واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية المُباشرة إلى مصر، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين.

واتصالًا بالأزمة في غزة، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وأهمية نفاذ المساعدات إلى غزة دون عوائق، وتجنيب المنطقة الدخول في حرب اقليمية أو اتساع نطاق المواجهات والعنف، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الخصوص، وبما يضمن تحقيق أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية وتبادل التأييد في مجال الترشيحات الدولية، وغيرها من الموضوعات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.