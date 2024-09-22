مصر تحذر من خطر التصعيد في جنوب لبنان وتدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا، تانيا فايون، على هامش فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأبدى عبدالعاطي، خلال اللقاء، اهتمامًا بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي يربط البلدين، مؤكدًا ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

مصر تتابع تطورات التصعيد في غزة وجنوب لبنان

وتناول الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المتسارعة في غزة والضفة الغربية، فضلًا عن المستجدات الخطيرة في جنوب لبنان.

وأعرب وزير الخارجية عن قلق مصر العميق إزاء التصعيد الخطير في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.

وأكد دعم مصر الكامل للبنان في هذا الظرف الدقيق، مشددًا على أهمية العمل على عدم توسع نطاق الصراع في المنطقة، بما يسهم في جهود خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

دعم مصر لحل الدولتين وضرورة وقف إطلاق النار في غزة

كما استعرض الوزير عبد العاطي أيضًا الجهود المصرية المستمرة في دعم حل الدولتين، مؤكدًا على أهمية التحرك العربي والدولي لتنفيذ هذا الحل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد وزير الخارجية، على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق لضمان حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.