نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تؤكد دعمها الحاسم للقضية الفلسطينية وترفض بشدة أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بتطورات الأوضاع في غزة، والذي انعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاجتماع تناول المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزير على رفض مصر لأي سيناريوهات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

مصر تؤكد رفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير بدر عبد العاطي تناول في مداخلته ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة الحالية هي نتيجة عقود من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال غير الشرعي وسلب الأراضي الفلسطينية، وفرض واقع ديموغرافي جديد. أكد الوزير على ضرورة معالجة جذور الأزمة عبر إحياء وتنفيذ مسار "حل الدولتين" لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

جهود مصر في دعم الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربي

وفي إطار اللقاءات الثنائية والجماعية خلال اجتماعات الجمعية العامة، ناقش عبد العاطي مع أعضاء اللجنة الوزارية سبل توحيد الجهود الدبلوماسية والرسائل السياسية التي يمكن للجنة توجيهها، سواء بشكل جماعي أو فردي.، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على العوائق التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

دعم فلسطين اقتصاديًا وإنسانيًا

وتطرق الاجتماع إلى سبل دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية الفلسطينية، وتأسيس دعائم الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دور الأمم المتحدة في دعم الحقوق الفلسطينية

كما بحث الوزير مع اللجنة كيفية الاستفادة من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة لدعم الحقوق الفلسطينية، إضافة إلى زيادة الدور الذي تلعبه المنظمات الأممية في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعم وكالة الأونروا لتأدية مهامها في ظل الظروف الصعبة.

استمرار الوساطة المصرية وموقف القاهرة من مستقبل غزة

وشدد عبد العاطي، خلال الاجتماع على استمرار جهود مصر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة بناء أي تسوية سياسية لمرحلة ما بعد الحرب على أساس تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي.