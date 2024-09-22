نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المسؤولة عن مشروع التحوّل الرقمي بنقابة الصحفيين: تطبيق هاتف محمول جديد وتحديث الموقع الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس أحمد سعيد ممثل شركة "داتا سوفت للبرمجيات"، إن الشركة عملت طوال 7 أشهر على مشروع التحوّل الرقمي بنقابة الصحفيين، وإنشاء تطبيق الهاتف المحمول، وتطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، منذ إرساء المناقصة عليها، وقرار الإسناد.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون مع النقابة، اليوم، أن المشروع سيكون نظام موحّد للنقابة في تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول، يُقدّم جميع الخدمات النقابية والمالية للأعضاء بسهولة، وذلك تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للنفقات والوقت.

وتابع: "نحن شركة برمجيات متخصصة، نعمل منذ عام 2004، تابعين لهيئة الاستثمار، ولدينا خبرات عالية في تكنولوجيا المعلومات، وطبّقنا العديد من المشروعات الرقمية في النقابات المهنية، والنوادي، ونايل سات، وفزنا بمناقصة نقابة الصحفيين لتنفيذ مشروعها الجديد".