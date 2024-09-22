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وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق في أول أيام العام الدراسي الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق في أول أيام العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد الشروق النموذجي ‏الأزهري، في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م، وذلك ‏للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.‏

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الأزهر المعلمين والطلاب ‏وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي ‏الجديد، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، ودعواته ‏لهم بالتوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد.‏

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر، على توفير البيئة المناسبة للطلاب لتحصيل الأخلاق والعلوم، وللمعلمين لبذل قصارى جهدهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتطوير ‏المستمر للتعليم الأزهري ومواكبة التطورات وتجاوز العقبات والتحديات.

كما أوصى وكيل الأزهر كل القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد ‏الأزهرية، وجوب الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري ‏متميز، يرتقي بالمعلم والطالب ويسهم في رفعة الوطن، مؤكدًا أنَّ المعلم صاحب ‏رسالة عظيمة ومهنة شريفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع ‏والخير والتقدم لوطننا الغالي ولأزهرنا الشريف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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