نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يناشدون وزير التعليم بسرعة تحميل مناهج مدارس اللغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت شكوي عبر جروبها حوار مجتمعي في التعليم على تطبيق الواتس آب من عدة أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من عدم وجود نسخة باللغة الإنجليزية لمنهج العلوم المتكاملة حتى الآن.

وتسائل أولياء الأمور كيف يستطيع أبنائنا متابعة شرح المدرسة والمذاكرة ولا يوجد علي موقع الوزارة المنهج باللغات وكذلك لا يوجد كتاب مدرسي بعد توقف طباعة الكتب في المرحلة الثانوية؟، لافته إلى أن الكتب الخارجية لمنهج العلوم المتكاملة حتي الآن لم تصدر هي الأخرى.

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم على سرعة تحميل المناهج لمدارس اللغات حتى لا يضطر أولياء الأمور إلى شراء الكتب الخارجية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيها كما أن هناك تخوفات كثيرة من أولياء الأمور الاستعانة بالكتب الخارجية.