نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكرتير عام "الصحفيين": مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيُضاف لإنجازات المجلس الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن اليوم هو أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين، الذي تُعلن فيه النقابة إطلاق مشروع التحوّل الرقمي المتكامل، والذي سيكون نقلة نوعية في تاريخ النقابة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، أن هذا اليوم سيذكره التاريخ، وسيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح أنه مع هذا التقدّم التكنولوچي الهائل، كان لا بد من تحويل النقابة لأسلوب جديد وطريقة جديدة تتناسب مع الظروف التي نعيشها حاليًا في كافة النواحي، وطبقًا لقانون النقابة لدينا نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروع أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية بشكل تكنولوچي.