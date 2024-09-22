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صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من اليوم الأحد 22 سبتمبر، بدلًا من الموعد المعتاد في 26 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف على مدار خمسة أيام، حيث تنتهي في 27 سبتمبر، كما سيتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 سبتمبر الجاري.

تفاصيل صرف المرتبات

  • البدء: 22 سبتمبر 2024
  • الانتهاء: 27 سبتمبر 2024
  • المتأخرات: 8، 9، و10 سبتمبر 2024

أماكن صرف المرتبات

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك المختلفة
  • البريد المصري

توجيهات وزارة المالية

حثت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية على تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.

حقيقة زيادة المرتبات

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس ملف المرتبات ضمن الموازنة، مشيرًا إلى أن هناك حوافز قد تكون في صورة أسعار مخفضة. 

أضاف أنه كانت هناك زيادة في الأجور قبل أربعة أشهر، وأن الحكومة ستعيد النظر في هذا الملف خلال الأشهر القادمة.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12،200 جنيه
الدرجة العالية 10،200 جنيه
درجة المدير العام 9،200 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 جنيه
الدرجة الثانية 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة 6،500 جنيه
الدرجة السادسة 6،000 جنيه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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