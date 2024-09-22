نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الأوضاع الصحية في أسوان: وزارة الصحة تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عن آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع الصحية في محافظة أسوان، حيث تم الإبلاغ عن حالات نزلات معوية في قرية أبوالريش وبعض القرى المجاورة.

منذ 11 سبتمبر 2024، لوحظ زيادة ملحوظة في عدد الحالات التي تتردد على المستشفيات، حيث تعاني من أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال.

تفاصيل الزيادة في حالات النزلات المعوية

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، قال عبدالغفار: "تلاحظ لدينا ارتفاع معدلات الإبلاغ عن الحالات، مما استدعى تدخل الوزارة".

بناءً على هذه المعلومات، تم تكليف نائب وزير الصحة مع فريق من الطب الوقائي بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان لمتابعة الوضع عن كثب، وتم التنسيق مع محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي.

محاور العمل الميداني

عمل الفريق على عدة محاور رئيسية لمتابعة الوضع الصحي في أسوان:

تحليل سلامة مياه الشرب: تم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات مياه في المحافظة، وجاءت النتائج مؤكدة لعدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي. بالتعاون مع شركة المياه، بدأت عملية أخذ عينات من أماكن توزيع المياه في منازل المصابين.

متابعة المستشفيات: تم زيارة المستشفيات للتحقق من معدلات التردد وتلقي العلاج. حيث سجلت المستشفيات حجز 128 حالة، تم خروج 22 منها حتى الأمس.

المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام: نظرًا لارتباط الأعراض غالبًا بالتلوث، تم التوجه لمراقبة أسواق المواد الغذائية والتأكد من سلامتها.

نتائج التحاليل والتوقعات المستقبلية

واصل عبدالغفار توضيح الأمور قائلًا: "قمنا بزيارة 163 منزلًا للاطمئنان على الوضع الصحي، والنتائج المعملية لعينات المياه والأطعمة ستظهر خلال 48 ساعة."

وقد أظهرت التحاليل الأولية وجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا التي تسبب نزلات معوية.

تحسين الوضع الصحي

على الرغم من التحديات، أكد عبدالغفار أن الأمور بدأت تتحسن خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت معدلات الإبلاغ عن الحالات.

وأوضح أن أكثر من 80% من حالات النزلات المعوية لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل يمكن علاجها في المنازل.