أمن الأقصر يكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز ، وأثناء الحفر إنهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته ، فقاموا بتركه والإنصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر.. وأرشدوا عن محل الواقعة وتم إستخراج جثة المتغيب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.