أخبار مصرية

أمن الأقصر يكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها بالأقصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز ، وأثناء الحفر إنهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته ، فقاموا بتركه والإنصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر.. وأرشدوا عن محل الواقعة وتم إستخراج جثة المتغيب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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