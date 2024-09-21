ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وتحتوى على عدد (2) إستوديو "تسجيل صوتى وتصوير برامج تليفزيونية"، مستخدماً معدات حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية و بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (إستوديو تصوير برامج تليفزيونية - إستوديو تسجيل صوتى – دفتر ايصالات تحصيل نقود - هارد ديسك)

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.