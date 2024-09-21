أخبار مصرية

ضبط مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى على المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا