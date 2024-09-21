ضبط مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى على المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.