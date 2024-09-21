ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.. على النحو التالى:

مديرية أمن القليوبية

ضبط تشكيل عصابى مكون من( 3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.