وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلي نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢١ سبتمبر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ويتضمن جدول أعمال السيد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلي المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات علي الساحتين الاقليمية والدولية. ومن المقرر أن يقوم السيد وزير الخارجية بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فى "قمة المستقبل".