نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة انتشار النزلات المعوية في أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات على خلفية تزايد حالات الإصابة بالنزلات المعوية بمحافظة أسوان.

جاء ذلك في تقرير تسلمه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والذي يتضمن تفاصيل التدابير الوقائية التي قامت بها الوزارة.

أبرز الإجراءات

الفريق المركزي للطب الوقائي: وجه الوزير بإرسال فريق طبي برئاسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، لمتابعة الأوضاع الصحية في مستشفيات أسوان.

شمل هذا الفريق المرور على عدة مستشفيات منها المستشفى الجامعي، مستشفى المسلة، مستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث قاموا بمراجعة الحالات المصابة والإشراف على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

زيارة المنازل والتوعية

قام الفريق الطبي بزيارة بعض القرى التابعة لإدارة دراو، وتحدثوا مع الأهالي لتقييم الوضع الصحي المحلي، كما تم تقديم التوعية حول كيفية الوقاية من النزلات المعوية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الوضع الصحي مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد لطمأنتهم.

ورشة عمل افتراضية للأطباء

تم عقد ورشة تدريبية للأطباء في المستشفيات حول بروتوكولات التشخيص والعلاج للنزلات المعوية، بقيادة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعايات المركزة.

وتهدف هذه الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات وتطبيق البروتوكولات المناسبة.

اجتماع مع محافظ أسوان

تم عقد اجتماع بين الفريق المركزي واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور المسؤولين الصحيين ومديري المستشفيات.

ناقش الاجتماع الوضع الصحي العام للحالات المصابة والجهود المبذولة لضمان استجابة فعالة وسريعة.

تكثيف حملات التوعية

وجه وزير الصحة بتكثيف التوعية حول أهمية النظافة الشخصية والعامة للوقاية من النزلات المعوية.

كما شدد على ضرورة التأكد من توفر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة في المستشفيات.