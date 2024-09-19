نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر بمشروع «صبا» في 6 أكتوبر: تفاصيل الأسعار والمساحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر ضمن مشروع «صبا» يوم الأحد المقبل، وسيتم فتح باب تسجيل الحجز للمواطنين في نفس اليوم.

أماكن شقق الإسكان الفاخر

يقع مشروع «صبا» في مدينة 6 أكتوبر، بمنطقة التوسعات الشمالية، عند تقاطع محور البوليفارد والطريق الدائري الأوسطي، مقابل الإسكان المتميز، ويصنف المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

أسعار وحدات الإسكان الفاخر

تصل أسعار الوحدات السكنية في مشروع «صبا» إلى 17،500 جنيه للمتر.

يتضمن المشروع 85 عمارة تحتوي على 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب، والمقرر تسليمها في بداية العام المقبل، تحديدًا في يناير 2025.

مساحات الوحدات السكنية

تبدأ مساحات الوحدات السكنية في مشروع «صبا» من 120 مترًا مربعًا وتصل حتى 150 مترًا مربعًا.