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رابط التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 18 سبتمبر على أن يستمر التقديم حتى يوم 22 سبتمبر 2024 عبر الرابط التالي https://tawzef.emis.gov.eg/

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على أيدي خبراء معتمدين، فضلا عن فرص الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

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وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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