نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: تحذيرات ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

الطقس نهارًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مناطق عدة، تشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

جنوب سيناء

جنوب البلاد

تستمر الموجة الحارة في التأثير على هذه المناطق، مما يرفع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة خلال النهار.

الطقس ليلًا

أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس حارًا ورطبًا في معظم المناطق، بينما سيكون معتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

التوقعات ليوم الجمعة

تتوقع الهيئة أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها غدًا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد، مما يعكس استمرار تأثير فصل الصيف حتى نهاياته الرسمية.

تحذيرات الرياح

تشير خرائط الطقس إلى نشاط ملحوظ للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بما في ذلك:

الساحل الشمالي

جنوب سيناء

شمال الصعيد

الوادي الجديد

تفاصيل حالة الطقس غدًا

في صباح الغد، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق:

جنوب سيناء

شمال الصعيد

محافظة الوادي الجديد

حالة البحرين

البحر المتوسط: ستكون حالة البحر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

ستكون حالة البحر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: ستبقى الحالة معتدلة أيضًا، مع تقلبات في ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، ورياح شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة اليوم

القاهرة:

الحد الأقصى: 36°C

36°C الحد الأدنى: 27°C

بعض المدن الأخرى:

الإسكندرية: 35°C / 24°C

35°C / 24°C شرم الشيخ: 38°C / 28°C

38°C / 28°C الغردقة: 38°C / 28°C

38°C / 28°C أسوان: 41°C / 28°C

درجات الحرارة في المدن الكبرى:

المنصورة: 36°C / 27°C

36°C / 27°C طنطا: 36°C / 26°C

36°C / 26°C دمياط: 31°C / 24°C

31°C / 24°C سيوة: 41°C / 26°C

41°C / 26°C أسيوط: 39°C / 25°C

39°C / 25°C الأقصر: 40°C / 27°C

تستمر التغيرات في درجات الحرارة والظروف الجوية، لذا يُنصح بمراعاة تحذيرات الأرصاد الجوية والاستعداد للطقس الحار خلال اليومين المقبلين.