نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية: نتابع عن كثب حادث انقلاب سيارة تقل مصريين في درنة الليبية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج متابعة حادث انقلاب سيارة في مدينة درنة بليبيا، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

بيان وزارة الخارجية

قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب.

إجراءات الوزارة تشمل:

التواصل مع السلطات الليبية : للتنسيق بشأن تقديم الرعاية اللازمة للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر.

: للتنسيق بشأن تقديم الرعاية اللازمة للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر. متابعة الوضع: لضمان التعامل مع كافة الإجراءات اللازمة بخصوص الحادث.

تعازي الوزارة

أعربت وزارة الخارجية والهجرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

الإجراءت القادمة

من المتوقع أن تستمر الوزارة في متابعة تطورات الحادث وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، والتنسيق مع السلطات الليبية لإتمام الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين وتقديم الرعاية للمصابين.