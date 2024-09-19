نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم كبار السن من قبل الهيئة العامة لسكك حديد مصر: خدمات ومزايا جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن مجموعة من الخدمات والتسهيلات الجديدة لدعم كبار السن، تشمل تخصيص شبابيك خاصة لحجز وصرف التذاكر، وتخفيضات على أسعار التذاكر، بالإضافة إلى مزايا أخرى لتحسين تجربة السفر لكبار السن.

تخصيص شبابيك خاصة

شبابيك حجز وصرف التذاكر

لتسهيل الإجراءات على كبار السن، خصصت الهيئة شبابيك خاصة لحجز وصرف التذاكر في المحطات الرئيسية والمركزية.

هذا التخصيص يهدف إلى تفادي الازدحام وتوفير الراحة لكبار السن عند شراء التذاكر، وذلك بمراعاة ظروفهم الصحية.

تخفيضات على أسعار التذاكر

تخفيض بنسبة 50%

تقدم الهيئة أيضًا تخفيضًا بنسبة 50% على قيمة التذكرة لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا.

يتم تقديم هذا التخفيض مقابل سداد نصف قيمة التذكرة، وذلك من خلال تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال والخاص.

مجانية السفر للمسنين

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا السفر بالدرجات العادية مجانًا.

يتم ذلك عبر تقديم بطاقة رقم قومي سارية في شبابيك صرف التذاكر بالمحطات لتلقي تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية ومحطات القيام والوصول المطلوبة.

خدمات إضافية لكبار السن

مقاعد مخصصة في القطارات

خصصت الهيئة 4 مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لكبار السن، وتم وضع إعلانات أعلى المقاعد المخصصة لتسهيل تحديدها.

عربات جولف وكراسي متحركة

لتسهيل التنقل داخل المحطات، توفر الهيئة عربات جولف في محطة القاهرة وكراسي متحركة في المحطات المركزية، لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على الانتقال من مدخل المحطة إلى الأرصفة ومكاتب التذاكر بشكل مجاني.

ملخص الخدمات

شبابيك خاصة : حجز وصرف التذاكر في المحطات الرئيسية والمركزية.

: حجز وصرف التذاكر في المحطات الرئيسية والمركزية. تخفيضات على التذاكر : 50% من قيمة التذكرة لكبار السن فوق 60 عامًا.

: 50% من قيمة التذكرة لكبار السن فوق 60 عامًا. سفر مجاني : للمواطنين فوق 70 عامًا بالدرجات العادية.

: للمواطنين فوق 70 عامًا بالدرجات العادية. مقاعد مخصصة : 4 مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية.

: 4 مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية. خدمات التنقل: عربات جولف وكراسي متحركة في المحطات المركزية.

تيأتي هذه الإجراءات والتسهيلات في إطار حرص الهيئة العامة لسكك حديد مصر على تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن وضمان راحتهم أثناء السفر.