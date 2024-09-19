نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع انتهاء فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا بشأن الطقس في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة، تزامنًا مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية

ارتفاع درجات الحرارة

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين المقبلين، مع تسجيل ذروة هذا الارتفاع يوم الجمعة، 20 سبتمبر 2024.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية.

: تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية. جنوب الصعيد : تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية.

: تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية. السواحل الشمالية : تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

: تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية. جنوب سيناء : تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، والصغرى 39 درجة مئوية.

: تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، والصغرى 39 درجة مئوية. شمال الصعيد : تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، والصغرى 39 درجة مئوية.

: تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، والصغرى 39 درجة مئوية. جنوب الصعيد: تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية، والصغرى 42 درجة مئوية.

موعد تحسن الطقس

توقعات الطقس المستقبلية

مع اقتراب دخول فصل الخريف، الذي يبدأ رسميًا يوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، يُتوقع تحسن تدريجي في حالة الطقس.

ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، مع اعتدال نسب الرطوبة وتحسن الأحوال الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت الأرصاد إلى أن فصل الخريف سيشهد ظهور بعض الظواهر الجوية مثل الأمطار، خاصة في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، التي قد تصل إلى حد السيول أحيانًا، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

توصيات الأرصاد للمواطنين