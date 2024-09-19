نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: قواعد صارمة لقبول المنتسبين/ات وتعديلات جديدة في ملف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دعت الزملاء/الزميلات للنقاش حول تطوير ملف القيد، واقترح الحاضرون/ات تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لاختبار المتقدمين/ات.

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن الزملاء اقترحوا أيضًا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين/ات لها من الصحف؛ ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة، من ضمن أوراقه، وذلك للتأكد من تطبيق مؤسسته/ا للحد الأدنى للأجور الدي أقرّته الدولة، وهو 6 آلاف جنيهًا، وأنه/ا يتقاضى راتبه/ا بصفة منتظمة، وأن المؤسسة قادرة على ذلك.

وفيما يخص ملف الانتساب، أكد "البلشي" ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين/ات ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء/الزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.

وتابع: "سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد".