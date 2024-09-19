نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024: دليل شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر أكتوبر 2024، يبحث الكثيرون، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، عن تفاصيل الإجازات الرسمية في هذا الشهر.

يعتبر أكتوبر فترة مميزة، حيث يتزامن مع الاحتفالات بذكرى هامة، إضافة إلى العطلات الأسبوعية.

سنقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول الإجازات الرسمية في أكتوبر 2024، وفقًا للأجندة الرسمية وقوانين العمل في مصر.

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات الصادرة عن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر أكتوبر 2024 ستكون يوم الأحد 6 أكتوبر.

تُعد هذه الإجازة بمثابة احتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تمثل محطة هامة في تاريخ مصر.

الإجازات الرسمية حسب قانون العمل

الإجازات للعاملين في القطاع الحكومي

بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي ينظم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، فإن الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر أكتوبر 2024 هي يوم الأحد 6 أكتوبر.

يُمنح العاملون في القطاع الحكومي هذا اليوم كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، مما يمنحهم فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

الإجازات للعاملين في القطاع الخاص

وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، فإن العاملين في هذا القطاع يحصلون أيضًا على يوم 6 أكتوبر كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

هذا يضمن تحقيق العدالة بين جميع العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في احتفالاتهم بالذكرى الوطنية.

العطلات الأسبوعية في أكتوبر 2024

إلى جانب الإجازة الرسمية، يحصل العاملون في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، على عطلات أسبوعية تتضمن أيام الجمعة والسبت.

في أكتوبر 2024، تتوافق العطلات الأسبوعية مع التواريخ التالية:

الجمعة والسبت : 4 و5 أكتوبر

: 4 و5 أكتوبر الجمعة والسبت : 11 و12 أكتوبر

: 11 و12 أكتوبر الجمعة والسبت : 18 و19 أكتوبر

: 18 و19 أكتوبر الجمعة والسبت: 25 و26 أكتوبر

حقوق العاملين في حالة العمل خلال الإجازات

وفقًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة بشرط تعويضه ماديًا.

يتم تعويض العامل بمنحه مثلي الأجر عن هذا اليوم، ويُحسب التعويض بناءً على قيمة راتبه الأساسي.

هذا الضمان يحمي حقوق العاملين ويعزز من التزام أصحاب العمل بالقوانين واللوائح المنظمة.