نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: موجة حارة واحتياطات مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة مرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية.

من المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة لعدة أيام، مع توقعات بتحسن الطقس بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

نقدم تفاصيل حالة الطقس لهذا اليوم، ونتناول النصائح المهمة للتعامل مع موجة الحرارة المرتقبة.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون على النحو التالي:

القاهرة: 36 درجة مئوية.

36 درجة مئوية. جنوب سيناء: 38 درجة مئوية.

38 درجة مئوية. شمال الصعيد: 38 درجة مئوية.

38 درجة مئوية. جنوب الصعيد: 40 درجة مئوية.

فيما يخص درجات الحرارة خلال الليل، يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم المناطق، مما قد يضيف شعورًا إضافيًا بالحرارة حتى بعد غروب الشمس.

مناطق الشبورة المائية

توقعات الأرصاد تشير إلى وجود شبورة مائية خفيفة على بعض المناطق، والتي تشمل:

القاهرة الكبرى.

الوجه البحري.

السواحل الشمالية الغربية.

السواحل الشمالية الشرقية.

هذه الشبورة قد تؤثر على الرؤية الصباحية، لذا يُنصح السائقون باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه المناطق.

حالة الرياح

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، ستكون الرياح على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية: رياح معتدلة.

رياح معتدلة. جنوب سيناء: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

موجة حارة قادمة

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تضرب البلاد موجة حارة نتيجة الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

من المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الأحد المقبل، مع تحسن حالة الطقس بدءًا من يوم الاثنين.

نصائح للتعامل مع موجة الحرارة

نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، تقدّم الهيئة العامة للأرصاد الجوية النصائح التالية لمواجهة الطقس الحار:

تجنب الخروج في أوقات الذروة: يُنصح بتجنب الخروج خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ارتداء غطاء للرأس: إذا كان من الضروري الخروج، يجب ارتداء قبعة أو غطاء للرأس لحماية البشرة من أشعة الشمس.

شرب السوائل: من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الأخرى للحفاظ على ترطيب الجسم.

متابعة النشرات الجوية: من المهم متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لضمان الاطلاع على أي تغييرات أو تحذيرات.