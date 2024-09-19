نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمركز الواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى لإفتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

استهل محافظ الجيزة جولته بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة ٢٦ فصل دراسى والذى ينقسم إلى قاعتان لرياض الأطفال و١٢ فصل للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك بالإضافة إلى ٦ فصول للشهادة الإعدادية و٦ فصول للشهادة الثانوية بنات.

كما إفتتح المحافظ الاعمال الإنشائية والتجهيزات لوحدة إطفاء قرية الحارة لخدمة أهالى القرية، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة لدعم الوحدة بالسيارات اللازمه وتوفيرها فورا لبدء التشغيل الفعلى نظرًا لاهميتها نظرًا لبعد اقرب وحدة اطفاء عن القرية بنحو ٢٥ كم.

شملت افتتاحات محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية افتتاح مشروع إنشاء 50 بيت بدوي بقرية القصر التابعة لمركز الواحات البحرية علي مساحة 5 فدان وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه وذلك بالتعاون وتمويل جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة جهاز الواحات البحرية.

وأشار محافظ الجيزة ان الوحدة السكنية تضم غرفتان وغرفه استقبال ومطبخ وحمام، إضافة إلي توصيل كافة المرافق من مياه وإنارة والصرف الصحي، وعناصر الأمان من كاميرات مراقبة وتوصيلات إطفاء كما تم مراعاة الحفاظ علي الشكل العام للوحدات للحفاظ علي الرؤية البصرية مشيرًا إنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم علي نظام القرعة وفقًا للاليات القانونية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء أحمد محمد فتحي السويفي رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالوادي الجديد، والنواب عمرو القطامي، محمد سلطان، صبورة السيد، مايسة عطوة أعضاء مجلس النواب والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية والدكتور ايمن عبود رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.

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