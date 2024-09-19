نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: تحذيرات ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمراره مائلًا للحرارة ورطبًا في المساء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

في بيانها الصادر، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم سيسجل ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، بينما ستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية : من المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا تلك القريبة من المسطحات المائية. يُنصح السائقون بالحذر خلال القيادة في هذه الظروف.

: من المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا تلك القريبة من المسطحات المائية. يُنصح السائقون بالحذر خلال القيادة في هذه الظروف. الرياح: ستنشط الرياح أحيانًا على بعض المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مختلف المدن المصرية كما يلي:

القاهرة:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

مطروح:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

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