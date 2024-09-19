نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة في معظم أنحاء البلاد.

تفاصيل الطقس

درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية .

. جنوب الصعيد: 40 درجة مئوية.

نشاط الرياح:

من المتوقع أن تنشط الرياح في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في تلك المناطق.

الرطوبة:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة، بالرغم من تسجيل درجات الحرارة المتوقعة.

توقعات نهاية الأسبوع

ذروة ارتفاع الحرارة:

الجمعة والسبت ستشهدان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

التقلبات الجوية:

برغم اقتراب دخول فصل الخريف، إلا أن الأحوال الجوية متقلبة، ما يستدعي الحذر، خاصة في الصباح الباكر.

الشبورة المائية:

يُنصح السائقون بتوخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية، حيث تختفي الشبورة تدريجيًا مع شروق الشمس.

نصائح للأيام المقبلة

الملابس:

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال ساعات النهار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وملابس أكثر دفئًا في المساء حيث تميل درجات الحرارة للانخفاض.

القيادة بحذر: