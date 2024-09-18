نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين: صرف معاشات شهر أكتوبر.. و500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر.

وأكد علام أن القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019 لذلك قرر النقيب ان يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهًا لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهًا المحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.

كما قرر نقيب المحامين صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتبارًا من يوم 29 سبتمبر 2024.