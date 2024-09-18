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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تكرّم أبناء الزملاء المتفوقين/ات في حفل بالنقابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نظّمت اللجنة الاقتصادية، ولجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتكريم أبناء الصحفيين/ات المتفوقين/ات، عن عامي 2023- 2024، بحضور النقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة.
تكرّم النقابة أبناء الزملاء الصحفيين/ات المتفوقين/ات، الذين حصلوا على 90%، من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، أو تقدير عام جيد جدًا من الكليات والمعاهد.