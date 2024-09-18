نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تكرّم أبناء الزملاء المتفوقين/ات في حفل بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت اللجنة الاقتصادية، ولجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتكريم أبناء الصحفيين/ات المتفوقين/ات، عن عامي 2023- 2024، بحضور النقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة.

تكرّم النقابة أبناء الزملاء الصحفيين/ات المتفوقين/ات، الذين حصلوا على 90%، من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، أو تقدير عام جيد جدًا من الكليات والمعاهد.

9216f9c4-1366-4d10-880d-5a5edee440cf

741bc60b-491a-4bc0-971a-113577a9f39c

5b664c59-13e5-40ba-80ab-77bd0cb9efc2

9637185a-4a18-4765-ac6d-06ce17ab6f27

9ed1366d-37df-4fbf-8bc9-7f6d5dbe5cf2

3bb5723a-37a4-491b-a087-52aedb55f9b7

78a46e79-8a0b-4257-ab2e-58328dcdb133

60307331-7860-4337-b5e8-13b6741769e3

a9216292-49ce-40c5-bbb9-b0c20ab7df9e