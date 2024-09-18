نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التيشيرت بـ100 جنيه.. تعرف على أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدوات ومستلزمات مدرسية لجميع الطلاب بمختلف الأسعار في متناول أيدي المواطنين، طرحها معرض أهلًا مدارس الرئيسي في محافظة الجيزة، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

حيث يقام معرض أهلًا مدارس داخل أرض دار الكتب بمنطقة الطالبية بحى بولاق الدكرور على شارع فيصل الرئيسي، ويتيح المعرض الزي المدرسي لكافة المراحل الدراسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث يصل سعر الزي المدرسي داخل المعرض بالنسبة للسروال المدرسي بسعر يبدأ من 50 جنيهًا ويصل لـ140 جنيهًا، والتيشيرت مالدرسي لكافة المراحل، بـ100 جنيه.

كما يطرح أحد المشاركين في المعرض الشنط المدرسية بـ100 جنيه، والشنط المدرسية للمرحلة الابتدائية بسعر 200 جنيه، والشنط المدرسية للمرحلة الإعدادية بـ150 جنيه، والثانوية بـ250 جنيهًا.

كان قد أفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء أمس الثلاثاء، معرض "أهلا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور، والمقام علي مساحة ٢٠٠٠م٢ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % وذلك بمشاركة ٥١ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة أروقة المعرض مؤكدًا علي الشركات العارضة بالإلتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتآ بأن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض إلي ٥٠ %.

كما أشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والعارضين المشاركين متمنيًا التوفيق لهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون والمثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة الذي أسفر عن إقامة العديد من المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ومن جانبهم أشاد المواطنين بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والادوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى.