نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من متحف التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت، اليوم، وزارة السياحة والآثار، من المتحف المصري بالتحرير، أولى فاعلياتها التي تنظمها في إطار مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

مبادرة بداية

وتشمل المبادرة المشروع القومى للتنمية البشرية الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية من خلال تقديم برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقًا لاحتياجاتها بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

أولى الفعاليات

واستهلت الوزارة الفعاليات، اليوم، بتنظيم جولة بالمتحف لمجموعة من الأطفال من طلبة المدارس من مختلف الأعمار، حيث حرص، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على لقاء هولاء الأطفال في بداية جولتهم، للترحيب بهم وتشجيعهم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية في بلادهم مصر أم الدنيا والتعرف على تاريخها وحضارتها العريقة التي نفتخر بهما جميعًا.