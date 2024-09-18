نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه 2000 جنيه في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إن الوزارة قامت بالعديد من الحلول الخاصة بأزمة سد العجز، وكان من بين تلك الحلول هو الاستعانة بالمعلمين التابعين للوزارة وذلك من خلال زيادة نصاب الحصص المقررة على المعلم.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم مع صحفيين التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.



وأضاف وزير التعليم: أي معلم تابع للوزارة يمكن أن يضيف لنصابه عددا من الحصص إذا رغب في ذلك على أن يتم زيادة 50 جنيه على مرتبه في كل حصة.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أنه من خلال الدراسة التي أجريت يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه 2000 جنيه.

