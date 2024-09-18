نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلق على شكاوي صعوبة منهج الصف الأول الإعدادي وكثافته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوي أولياء الأمور ومعلمين الصف الأول الإعدادي من كثافة المنهج الدراسي وعدم تناسبة للمرحلة العمرية للطلاب.



وجاء رده خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم مع صحفيين التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.

فقال وزير التربية والتعليم، إنه يتم حاليا مراجعة المناهج الدراسية للصف الأول الإعدادى بعد ورود شكاوى من عدم مناسبة المناهج للمدة الزمنية للعام الدراسي الجديد، قائلا: "لانية للحذف من المناهج".

وأشار وزير التعليم إلى أن المنهج استكمالًا لنظام التعليم الجديد المطبق بداية من رياضة الاطفال 0.2، وتابع أنه منهج جيد جدا بشهادة الجميع.