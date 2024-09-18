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وزير التعليم: نقترح وضع قانون يجبر طلاب الشهادة العامة على الحضور بالمدارس

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستنسق خلال الفترة المقبلة مع مجلس النواب، بالبحث والتفكير في وضع مشروع قانون، من شأنه إجبار طلاب الشهادة العامة على الالتزام بالحضور في المدارس طوال فترات العام الدراسي.  

واشار وزير التعليم، إلى أن هذه الفكرة تراوده منذ توليه حقيبة التربية والتعليم، بالبحث عن آلية تجبر أولياء الأمور على الحضور بالمدارس لطلاب الشهادات العامة، موضحا أن هناك تغييرا للقانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  مع صحفيين التعليم المنعقد حاليا بهيئة الأبنية التعليمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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