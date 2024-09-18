رسميا .. الدورى المصرى موسم 2024 - 2025 يبدأ 30 أكتوبر وينتهى 6 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ، موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز وفقا للنظام المتبع بطولة الدورى البلجيكى والتي يكون كالتالى: يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تكون من الأول إلى العاشر للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء.

وقررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.

وتوافد مندوبو أندية الدوري المصري الممتاز على حضور اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث يقام الاجتماع بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.

وتواجد فى الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلين لرابطة الأندية، بالإضافة إلى مندوبي أندية الدوري المصري الممتاز الذين توافدوا على مقر مشروع الهدف لحضور الاجتماع، كما تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

