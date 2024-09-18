نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إطلاق منصة تعليمية ضخمة تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة تستعد إطلاق منصة تعليمية ضخمة خلال شهر من الآن، مؤكدا بأنها سوف تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية.

وأضاف الوزير، أن المنصة التعليمية الجديدة سيتم خلالها ضم كل منصات الوزارة المرتبطة بالتعليم والشرح والمراجعات والدروس، وسيكون الاشتراك فيها اختياريًا للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ولن يتم إجبار الطالب عليها.

جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع صحفيين التعليم المنعقد حاليا، في مقر هيئة الأبنية التعليمية.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.