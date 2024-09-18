نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الجدل المثار حوله.. أبرز المشاهير المؤيدين للشيخ التيجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تداول اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني خلال الساعات الماضية بسبب ردود الفعل حول ما قالته فتاه تدعى خديجة وتعمل مهندسة معمارية وتقيم بروسيا حاليًا باتهامه بأنه تحرش بهما وأنه كان يسيطر عليها ومازال يسيطر على أسرتها حاليًا، وأنها مازالت تحاول التعافي مما أصابها من خلال فترات حياتها الماضية، ومطالبتها من الجميع أن يحذروا من التعامل معه لخطورته، لتقوم والدة خديجة بكتابة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنفي كافة التهم التي قالتها ابنتها وتثمن على مدى تعاون الشيخ معهم وأنهم لم يروا منه شيئا وتتهم ابنتها بأنها مريضة، وتتفق مع هذه الرواية والدة زوج خديجة.

مما أثار صدمة كبيرة للجميع من رد فعل والدتها وبعد بحث يكتشف الجميع بأن التيجاني له أتباع ومحبين بالآلاف منهم مشاهير ومثقفين بل وفنانين أيضًا، وبعضهم يتعاملون مع ويضعونه بمنزلة كمنزلة الرسل والأنبياء والعياذ بالله.

وبعد ما قالته خديجة أعلنت “مؤسسة قضايا المرأة المصرية” عن تلقيها 3 بلاغات من فتيات يدعوا أنه تم التحرش بهم من قبل نفس الشيخ أكدت المؤسسة أنها سوف تقوم بتقديم الدعم القانوني لهم، مما جعل التيجاني يقوم بغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي كأول رد فعل له تجاه هذه الأزمة وقال خلال حديثة مع بعض المواقع والجرائد الصحفية “إن خديجة تعاني من مشاكل نفسية وأن ادعاءاتها لا تستند إلى دليل، وأشار إلى أنه يعرف عائلتها منذ سنوات طويلة وأنها كانت تتصل به لتشتكي من مشاكلها الشخصية” أنه سوف يقوم بتحرير محضر سب وقذف ضد خديجة، مشددًا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سمعته.

والجدير بالذكر قد أعلنت مشيخة الطريقة التيجانية بمصر أنه ليس بعالم ولا شيخ ومفصول منها ولا يمثل إلا نفسه.

نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز المشاهير والنجوم ممن يحبون أو يتبعوا الشيخ التيجاني

1/ الكاتب عمر طاهر

2/ المؤلف عبد الرحيم كمال

3/ الفنان حجاج أبو العزم

4/ الفنان علاء مرسي

5/ الفنانة نشوى مصطفى

بيان مشيخة التجانية بمصر

منشور خديجة

منشور خديجة

منشور خديجة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك

منشور خديجة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك

منشور خديجة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك

منشور والدة خديجة الذي قامت بغلق صفحتها فيما بعد

منشور والدة زوج خديجة

عمر طاهر وعبد الرحيم كمال

إحدى المحادثات التي نشرتها خديجة الخاصة بتحرشة بها

خديجة والشيخ التيجاني

الشيخ التيجاني والمهندسة خديجة التي تتهمه بالتحرش بها

نجوم الفن مع الشيخ التيجاني

عمر طاهر مع الشيخ التيجاني

بيان مؤسسة قضايا المرأة

عبد الرحيم كمال

صفحة الشيخ بعد أن أغلقها

أحد اتباع الشيخ وتعليقة

نشوى مصطفى وتعلقها على بوست للشيخ