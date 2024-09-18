نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 90% من مدارس مصر أصبحت الكثافة فيها 50 طالبا فقط بكل فصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن حلول الكثافات الطلابية في المدارس مختلفة بين كل إدارة والأخرى، وخلال العام الدراسي الجديد سيكون ٩٠٪؜ من المدارس بها ٥٠ طالبا فقط في الفصل الواحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لوزير التعليم، مع صحفيين التعليم، في هيئة الأبنية التعليمية.

أضاف أن هناك مدارس كانت وصلت الكثافة بها إلى ٢٠٠ طالب في الفصل الواحد، مثل الخصوص والخانكة والمرج وعين شمس، وهذا لا يمكن استمراره، لذلك قررنا وضع حلول جذرية للكثافات من خلال مديري المدارس والإدارات وكل خطة تخص أي إدارة تم اعتمادها من الوزارة بعد مراجعتها.

أوضح أن ٩٠٪؜ من المدارس مجهزة بشكل كامل من السبورات الذكية والإنترنت والواي فاي، ونسبة كبيرة من المدارس الخاصة والدولية ليست بها تلك الخدمات، وبالتالي تتميز المدارس الحكومية عن نظيرتها الخاصة في مسألة الجاهزية.