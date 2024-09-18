محافظة الجيزة تنظم محاضرات تثقيفية لأساسيات الإسعافات الأولية لمدة شهر

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم إدارة التدريب بمحافظة الجيزة محاضرات تثقيفية تحت عنوان "أساسيات الإسعافات الأولية" لمدة شهر خلال الفترة من ٢٠٢٤/٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/١٠/٢٠ مما يساعد في تدريب وتأهيل العاملين على مستوى المحافظة على الإسعافات الأولية.

وقالت هند عبد الحليم نائب المحافظ بأنه المحاضرات التثقفية تأتي في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالعمل علي تنمية مهارات وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري في جميع المجالات وبالتعاون مع الدكتور وائل سرحان رئيس هيئة النقابة العامة للإسعاف المصرية .

وأوضحت نائب المحافظ بأن أعمال التدريب تهدف إلى تعريف العاملين بالإسعافات الأولية في التعامل مع الحوادث البسيطة سواء بمقرات العمل وداخل المنازل، وكذا حالات الطواري مما يساعد علي أستقرار الحالة الصحية للمريض لحين تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.