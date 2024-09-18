نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: نظام جديد للقضاء على الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك نظام جديد للقضاء على الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة، سيطبق خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لوزير التربية والتعليم بهيئة الأبنية التعليمية.

وشدد عبداللطيف، أن هناك تدشين منصة إلكترونية خاصة بالوزارة خلال شهر، لجميع المراحل التعليمية وستكون بأجر رمزي، ليستفاد منها الطلاب.



وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.