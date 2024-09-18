نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يقوم بجولة تفقدية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومتابعة موقف تقديم الخدمات لأهالى المدينة وبحث عدد من المشكلات التى يعانى منها المواطنون ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استهل محافظ الجيزة جولته بشركة مناجم الحديد والصلب بالواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد حيث تضم ٤ مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.

وأكد محافظ الجيزة على تقديمة الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لرفع قدرات الشركة وحسن إستثمار إمكانياتها.

كما شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة الحارة الإبتدائية وفصول الحارة التجارية، حيث تابع المحافظ تنفيذ عدد من الأنشطة الصيفية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وحفظ التراث التقليدى لأهالى الواحات البحرية المتمثل فى الحرف والمشغولات اليدوية.

وتابع المحافظ جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد مؤكدا على ضرورة التأكد من انتهاء الصيانات اللازمة.

كما تفقد المحافظ مركز الرعاية الصحية الأولية بالحارة للوقوف علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين موجها مدير مديرية الشئون الصحية ببحث احتياجات المركز وتحديث الآلات والمعدات والاجهزة المستخدمة بالوحدة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأهالى، مشددا على رئيس المدينة بسرعة معاينة سور المركز وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بها.

وخلال تفقده لمصنع السلام لتعبئة التمور وثلاجة تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية أكد المحافظ على عزمه تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير أليات العمل لديهم الخاصة بعرض وتسويق المنتجات،

وتفقد المحافظ دار ضيافة منديشة والبالغ طاقة الاستيعابية ٥٦ غرفة موجها بضرورة دراسة تحقيق الاستفادة منها علي الوجة الأمثل بالاضافة إلى تفقد مجموعة من المساعدات للأسر الأولي بالرعاية بالواحات البحرية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وصبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية وعددًا من أعضاء مجلس النواب ومدير مديرية الشئون الصحية.

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