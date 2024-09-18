نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: نقييم المعلم داخل الفصل من خلال المهام الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقنا أعمال السنه، درسنا تقسيمها بشكل جيد جدا بين الحضور والواجبات واختبار الشهر والاختبار الشفوي، كما هو متاح في أي دولة بالعالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، ان سيتم رفع نظام اعمال السنه على موقع الوزارة لتطبق بجميع المدارس بشكل موحد، وتابع أن هناك مهام دراسية تجعلنا تقييم مستوى المعلم داخل الفصل.



وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، لقاءًا موسعًا مع صحفيين التعليم؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.