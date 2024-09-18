نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 38 ألف معلم سيخرجون على المعاش وهناك ترتيب لتغطية العجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك 38 ألف معلم سوف يخرجون على المعاش وهناك ترتيب لتغطية الاعداد المطلوبة من بينها تعيين المعلمين الجدد ومد الخدمة لبعض المعلمين الأكفاء، إضافة إلى من يؤدون الخدمة العامة، مؤكدا أن المعلم المصرى هو من أكفأ المعلمين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بهيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم، المنعقد الآن في هيئة الأبنية التعليمية.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، امس، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.