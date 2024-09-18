نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: سد العجز فى المعلمين بنسبة 90%.. والعمل بالحصة مقابل 50 جنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم مد فترة الدراسة بالعام الدراسي الجديد حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ مبكرا هذا العام وتم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 أسبوعا حتى 33 أسبوعا.

وأشار الوزير إلى أنه تم حل مشكلة العجز فى المعلمين بتعيين المعلمين الجدد وأيضا السماح بالتعاقد بالحصة والسماح بالمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة وتم سد العجز بنسبة 90%.

ولفت إلى أنه طبيعى أول أسبوع فى الدراسة متوقع بعض المطالبات من نقل وتحويلات ولكن الوزارة مرتبة كل الأمور مع المدارس والقيادات فى المدارس والإدارات والمديريات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم، المنعقد الآن في هيئة الأبنية التعليمية.