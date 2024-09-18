نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: الواجب المنزلي موحد على مستوى الجمهورية لكل الطلاب بجميع المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريا سوى في فرنسا لأن بها جاليات كثيرة، لذلك قررنا خروجها من المجموع في المرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم، المنعقد الآن في هيئة الأبنية التعليمية.

أضاف أن الطلاب أصبح لديهم مدارس يحصلون منها على المحتوى التعليمي بسهولة بعيدا عن عدد المواد المرتفع، إضافة لرفع العبء والضغط النفسي عليه، وهذا هدف أساسي لما حدث في الثانوية العامة.

وقال إن أعمال السنة موجودة في جميع دول العالم خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، ووضعنا درجات على كل شيء سواء الواجب أو الالتزام والانضباط والسلوك وغيرها، وهذا موجود في المدارس الدولية، والواجب المنزلي سيكون واحد على مستوى المدارس حسب كل درس أو وحدة، وسيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم.