نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل بطرق التغلب على الكثافه الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تتاح لكل ادارة تعليمية توفير خطة لحل أزمة الكثافة الطلابية، وفقا لظروف كل إدارة.

وأكد وزير التربية والتعليم، إنه تم مناقشة خطط كل الإدارات التعليمية في إيجاد حلول لكثافة الطلاب بالفصول.

وشدد أن اقصي عدد بكل فصل ٦٠ طالب بكل فصل، وتابع أنه من ضمن الحلول وجود غرفة كنترول بكل مدرسة تستخدم شهرين بالسنه، تم الاستعانة بهم والاستفادة بهم كفصول، فصلين بكل مدرسة في ٢٠ الف مدرسة وفرنا ٤٠ الف فصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بهيئة الأبنية التعليمية.

واضاف أنه تم الاستعانة بالمدارس الثانوي، وتابع وجدناهم مجهزة الكترونيا كما لو كانت دولية، مشددا إنه تم نزول طلاب ثانوية فترة مسائية، ووجود طلاب اعدادي في الفترة الصباحية بالمدارس الثانوي.

وشدد عبداللطيف، إنه تم الاستعانة بالابنية التعليمية، في التقريب بين المدارس الثانوي والإعدادية من خلال الجي بي اس، وهذا واقف على كل مدير إدارة تعليمية.

وأوضح، إنه تم زيادة يوم دراسي في المدارس الثانوي بإلغاء اليوم الرياضي لدراسة ١٠٠ حصه سنويًا للمواد الأساسية

وكشف أنه بهذه الطرق، تم استحداث ٩٨ الف فصل على مستوي الجمهورية، وكان لدينا عجز ٤٦٠ الف معلم، اصبحنا محتاجين لكل فصل ٢ معلم، فزاد العجز ال ٦٦٠ الف معلم.

وزيادة عدد حصص الأسبوع من ٢٣ اسبوع ل ٣١ اسبوع، لزيادة حصص المواد الدراسية.