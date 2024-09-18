نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف أسباب هيكلة المرحلة الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قام بزيارة جميع المحافظات والتقي بعدد كبير من المديرين والمعلمين، لمعرفة المشاكل الحقيقية على أرض الواقع.

وأكد عبداللطيف، إنه تم الاهتمام بهيكلة المرحلة الثانوية العامة، لان الحضور فيها كان من ١٠ ال٢٠٪، ووجدنا أن الطلاب يدرسون ٣٢ مادة في ثلاث سنوات، وتابع طلبنا من مركز البحوث اختيار أهم المواد لتدريسها بالمرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بهيئة الأبنية التعليمية.



واضاف وزير التعليم، إنه الأزمة كانت في تدريس حصتين لكل مادة في الأسبوع، بواقع عدد المواد، فكانت ٣٥ حصة في الاسبوع، مشددا لاقينا عدد حصص تدريس المواد الاساسية غير كافية.

وشدد أنه كل مادة تحتاج إلي ١٠٠ ساعه في السنه لتدرس بشكل كامل.

وأكد عبداللطيف، أن مادة الفلسفة مهمه جدا وام العلوم، لطلاب علمي وادبي، واصبحت في اولى ثانوي لتدريس لجميع الطلاب وليس لطلاب ادبي فقط.

واشار الوزير، إلى أن مادة الجيولوجيا طول الوقت كانت فرع في مادة الأحياء فلذلك رجعناه كما كانت.

وفيما يخص اللغة الثانية، لاتوجد دولة تدرس لغة إضافية عن لغة البلد غير مصر، فلذلك أصبحت خارج المجموع ولكن تدرس، لإتاحة الحصص لباقي المواد الاساسية.



وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع صحفيين التعليم لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.