انت الأن تتابع خبر سعر اشتراك المترو للطلبة 2024.. اعرف المناطق بالتفصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سعر اشتراك المترو للطلبة 2024، موضحة البدء في استخراج الاشتراكات بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91%، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس والجامعات، وفق ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.
سعر اشتراك المترو
- - اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 أشهر بقيمة 150 جنيها.
- - اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 أشهر بقيمة 200 جنيه.
- - اشتراك طلبة 3 و4 مناطق لمدة 3 أشهر بقيمة 250 جنيها.
- - اشتراك طلبة 5 و6 مناطق لمدة 3 أشهر بقيمة 300 جنيه.
مناطق محطات المترو
- - منطقة رقم 1 وتشمل 8 محطات:
- «الشهداء – العتبة – محطة محمد نجيب – سعد زغلول – عرابي – جمال عبد الناصر – الأوبرا – السادات»
- - منطقة رقم 2 وتشمل 5 محطات:
- «السيدة زينب – الملك الصالح – مار جرجس – الزهراء – دار السلام»
- - منطقة رقم 3 وتشمل 8 محطات:
- «الدقي – البحوث – جامعة القاهرة – فيصل – الجيزة – ضواحي الجيزة – ساقية مكي – المنيب»
- - منطقة رقم 4 وتشمل 8 محطات:
- «الأهرام – كلية البنات – استاد القاهرة – أرض المعارض – العباسية – عبده باشا – الجيش – باب الشعرية»
- - منطقة رقم 5 وتتضمن 6 محطات:
- «سراي القبة – حمامات القبة – كوبري القبة – منشية الصدر – الدمرداش – غمرة»
- - منطقة رقم 6 وتتضمن 7 محطات:
- «شبرا الخيمة – كلية الزراعة – المظلات – الخلفاوي – سانت تريزا – روض الفرج – مسرة»
- - منطقة رقم 7 وتتضمن 6 محطات:
- «حدائق المعادي – المعادي – ثكنات المعادي – طرة البلد – كوتسيكا – طرة الأسمنت»
- - منطقة رقم 8 وتشمل 7 محطات:
- «المرج الجديدة – المرج – عزبة النخل – عين شمس – المطرية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون»
- - منطقة رقم 9 وتشمل 6 محطات:
- «المعصرة – حدائق حلوان – وادي حوف – جامعة حلوان – عين حلوان – حلوان»
- - منطقة رقم 10 وتشمل 4 محطات:
- «هارون – هليوبوليس – ألف مسكن – نادي الشمس»