انت الأن تتابع خبر سعر اشتراك المترو للطلبة 2024.. اعرف المناطق بالتفصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سعر اشتراك المترو للطلبة 2024، موضحة البدء في استخراج الاشتراكات بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91%، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس والجامعات، وفق ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

سعر اشتراك المترو

- اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 أشهر بقيمة 150 جنيها.

- اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 أشهر بقيمة 200 جنيه.

- اشتراك طلبة 3 و4 مناطق لمدة 3 أشهر بقيمة 250 جنيها.

- اشتراك طلبة 5 و6 مناطق لمدة 3 أشهر بقيمة 300 جنيه.

مناطق محطات المترو