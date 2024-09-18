غدًا.. لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف السفير التركي

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدًا الخميس السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في حوارٍ مفتوح، يتحدّث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية التركية، والدور التركي في المنطقة، في ضوء الصراعات الراهنة.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة.

وأشار "الزناتي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة، تشهدها المنطقة وتغيرات سريع، تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح أن اللقاء سيكون بحضور الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب؛ للمشاركة في الحوار.

يأتي ذلك غدًد الخميس 19 سبتمبر، في الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة، بالطابق الثالث بمبنى النقابة.