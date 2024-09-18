أخبار مصرية

عاجل - رئيس الوزراء يجري جولة في العاشر من رمضان بعد افتتاحه مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يجري جولة في العاشر من رمضان بعد افتتاحه مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا